Concours de Belote Salle des Fêtes Auriolles

Salle des Fêtes Le bourg Auriolles Gironde

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07 2025-12-12 2026-01-09 2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-06-19

Concours de Belote organisé par le Comité des Fêtes d’Auriolles,

21h, Salle des Fêtes

Engagement à 11€/personne,

Un lot pour tous .

Salle des Fêtes Le bourg Auriolles 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 41 30 90

