Concours de Belote Salle des Fêtes Auriolles
Salle des Fêtes Le bourg Auriolles Gironde
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07 2025-12-12 2026-01-09 2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-06-19
Concours de Belote organisé par le Comité des Fêtes d’Auriolles,
21h, Salle des Fêtes
Engagement à 11€/personne,
Un lot pour tous .
Salle des Fêtes Le bourg Auriolles 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 41 30 90
