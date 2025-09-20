Concours de Belote avec annonces Salle Polyvalente Couffé
samedi 20 septembre 2025.
Concours de Belote avec annonces
Salle Polyvalente 12 rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Concours de belote avec annonces.
Récompenses
1er prix 60€
2ème prix 50€
3ème prix 40€
4ème prix 30€
1 lot par participant
Inscriptions à partir de 13h.
Bar et crêpes
Organisé par l’Amicale des Retraités de Couffé. .
Salle Polyvalente 12 rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 82 26 48
