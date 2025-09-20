Concours de Belote avec annonces Salle Polyvalente Couffé

Concours de Belote avec annonces

Salle Polyvalente 12 rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

Concours de belote avec annonces.

Récompenses

1er prix 60€

2ème prix 50€

3ème prix 40€

4ème prix 30€

1 lot par participant

Inscriptions à partir de 13h.

Bar et crêpes

Organisé par l’Amicale des Retraités de Couffé. .

Salle Polyvalente 12 rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 82 26 48

