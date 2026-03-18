Concours de belote Salle Polyvalente Azerables

Concours de belote

Salle Polyvalente 5 Route du Mas Azerables Creuse

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concours organisé par le Comité des Fêtes d’Azérables

Début des inscriptions à 13h30. 1 lot pour chaque participant. Buvette et sandwiches sur place. .

Salle Polyvalente 5 Route du Mas Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdf.azerables@orange.fr

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Azerables a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien