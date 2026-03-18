Concours de belote Salle Polyvalente Azerables
Concours de belote Salle Polyvalente Azerables dimanche 29 mars 2026.
Concours de belote
Salle Polyvalente 5 Route du Mas Azerables Creuse
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Concours organisé par le Comité des Fêtes d’Azérables
Début des inscriptions à 13h30. 1 lot pour chaque participant. Buvette et sandwiches sur place. .
Salle Polyvalente 5 Route du Mas Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdf.azerables@orange.fr
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Azerables a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien