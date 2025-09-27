Concours de belote Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Concours de belote Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon samedi 27 septembre 2025.
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Tournoi sans annonce au Chifoumi !
Sur inscription.
Animations gratuites pour un minimum de 6€ de consommations. .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
English :
Unannounced tournament at Chifoumi!
German :
Turnier ohne Ankündigung im Chifoumi!
Italiano :
Torneo non annunciato al Chifoumi!
Espanol :
¡Torneo no anunciado en Chifoumi!
L’événement Concours de belote Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis