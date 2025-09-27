Concours de belote Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Concours de belote Bar Chifoumi samedi 27 septembre 2025.

27 septembre 2025 17:00:00

2025-09-27

Tournoi sans annonce au Chifoumi !

Sur inscription.

Animations gratuites pour un minimum de 6€ de consommations. .

English :

Unannounced tournament at Chifoumi!

German :

Turnier ohne Ankündigung im Chifoumi!

Italiano :

Torneo non annunciato al Chifoumi!

Espanol :

¡Torneo no anunciado en Chifoumi!

