Concours de belote

Salle des fêtes de Bayac Bayac Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concours de belote organisé par l’APE de Bayac Monsac Naussannes au profit des enfants des écoles.

Venez passer un moment convivial autour des cartes et tenter votre chance pour repartir avec l’un des nombreux lots à gagner. Une belle occasion de se retrouver, de jouer et de soutenir les projets de nos enfants. .

Salle des fêtes de Bayac Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 15 62 01

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Bayac a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides