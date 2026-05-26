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Concours de Belote Salle Marius Laloi Beaulon

Concours de Belote Salle Marius Laloi Beaulon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle Marius Laloi

Adresse : 4 B Place de la Mairie

Ville : 03230 Beaulon

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Beaulon

Concours de Belote

Salle Marius Laloi 4 B Place de la Mairie Beaulon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concours de Belote organisé par le club de l’amitié de Beaulon
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Salle Marius Laloi 4 B Place de la Mairie Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 69 82 09  boulogne.b@orange.fr

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English :

Belote competition organized by the Beaulon Friendship Club

L’événement Concours de Belote Beaulon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire