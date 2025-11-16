Concours de belote Salle Les Beauroy Beine
Concours de belote Salle Les Beauroy Beine dimanche 16 novembre 2025.
Concours de belote
Salle Les Beauroy Chemin de Beauroy Beine Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-16 13:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Ne manquez pas le concours de belote de Beine, chaque équipe remportera un lot. Une buvette ainsi que des gaufres et crêpes sucrées seront disponibles pour rendre ce moment chaleureux. .
Salle Les Beauroy Chemin de Beauroy Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 72 51 79
