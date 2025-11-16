Concours de belote Salle Les Beauroy Beine

Concours de belote

Salle Les Beauroy Chemin de Beauroy Beine Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 13:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Ne manquez pas le concours de belote de Beine, chaque équipe remportera un lot. Une buvette ainsi que des gaufres et crêpes sucrées seront disponibles pour rendre ce moment chaleureux. .

Salle Les Beauroy Chemin de Beauroy Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 72 51 79

