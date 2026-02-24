CONCOURS DE BELOTE Bel-Air-Val-d’Ance
CONCOURS DE BELOTE Bel-Air-Val-d’Ance samedi 28 mars 2026.
CONCOURS DE BELOTE
Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le Comité des fêtes de Chambon le Château organise un concours de belote à la salle des fêtes de Chambon le Château.
1er lot 2 bons d’achat de 100€, 2ème lot 2 bons d’achat de 70€, 3ème lot 2 bons d’achat de 50€.
Ouvert à tous.
Le Comité des fêtes de Chambon le Château organise un concours de belote à la salle des fêtes de Chambon le Château.
1er lot 2 bons d’achat de 100€, 2ème lot 2 bons d’achat de 70€, 3ème lot 2 bons d’achat de 50€.
Ouvert à tous. .
Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie cdfchambonlechateau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes de Chambon le Château is organizing a belote competition at the salle des fêtes in Chambon le Château.
1st prize 2 x 100? vouchers, 2nd prize 2 x 70? vouchers, 3rd prize 2 x 50? vouchers.
Open to all.
L’événement CONCOURS DE BELOTE Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-02-24 par 48-OT Langogne