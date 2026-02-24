CONCOURS DE BELOTE Bel-Air-Val-d’Ance

CONCOURS DE BELOTE

Le Comité des fêtes de Chambon le Château organise un concours de belote à la salle des fêtes de Chambon le Château.

1er lot 2 bons d’achat de 100€, 2ème lot 2 bons d’achat de 70€, 3ème lot 2 bons d’achat de 50€.

Ouvert à tous.

Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie cdfchambonlechateau@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Chambon le Château is organizing a belote competition at the salle des fêtes in Chambon le Château.

1st prize 2 x 100? vouchers, 2nd prize 2 x 70? vouchers, 3rd prize 2 x 50? vouchers.

Open to all.

