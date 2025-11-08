Concours de belote Rue du stade Bellevigne-les-Châteaux
Concours de belote Rue du stade Bellevigne-les-Châteaux samedi 8 novembre 2025.
Concours de belote
Rue du stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Un coucours de belote vous est proposé !
Au programme
– Inscription à partir de 19h (réservation par téléphone recommandée).
– Début du concours à 20h.
– Un lot est offert à chaque équipe participante.
– Buvette et restauration sur place.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 8 novembre 2025 à partir de 20h. .
Rue du stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 22 31 11
English :
A belote competition is on offer!
German :
Ein Belote-Wettbewerb wird Ihnen angeboten!
Italiano :
In palio un concorso di belote!
Espanol :
¡Se ofrece un concurso de belote!
L’événement Concours de belote Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME