Concours de belote Rue du stade Bellevigne-les-Châteaux

Concours de belote

Rue du stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Un coucours de belote vous est proposé !

Au programme

– Inscription à partir de 19h (réservation par téléphone recommandée).

– Début du concours à 20h.

– Un lot est offert à chaque équipe participante.

– Buvette et restauration sur place.

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 20h. .

+33 7 87 22 31 11

English :

A belote competition is on offer!

German :

Ein Belote-Wettbewerb wird Ihnen angeboten!

Italiano :

In palio un concorso di belote!

Espanol :

¡Se ofrece un concurso de belote!

