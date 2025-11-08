Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de belote

Concours de belote Rue du stade Bellevigne-les-Châteaux samedi 8 novembre 2025.

Concours de belote

Rue du stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Date :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Un coucours de belote vous est proposé !
Au programme

– Inscription à partir de 19h (réservation par téléphone recommandée).
– Début du concours à 20h.
– Un lot est offert à chaque équipe participante.
– Buvette et restauration sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 20h.   .

Rue du stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 22 31 11 

English :

A belote competition is on offer!

German :

Ein Belote-Wettbewerb wird Ihnen angeboten!

Italiano :

In palio un concorso di belote!

Espanol :

¡Se ofrece un concurso de belote!

