Concours de Belote Berd’huis dimanche 8 mars 2026.
Début : 2026-03-08 14:00:00
Inscription à partir de 13 heures. Tirage au sort à la mêlée à la salle des fêtes. Mise de 8€.
1er lot 80€, un lot pour chaque joueur.
Organisé par le Club 60 et +. .
30 Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie
