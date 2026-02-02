Concours de Belote Berd’huis

Concours de Belote

30 Route de Bellême Berd’huis Orne

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Inscription à partir de 13 heures. Tirage au sort à la mêlée à la salle des fêtes. Mise de 8€.

1er lot 80€, un lot pour chaque joueur.

Organisé par le Club 60 et +. .

30 Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie

