Concours de Belote Bertric-Burée
Concours de Belote Bertric-Burée samedi 7 février 2026.
Concours de Belote
Bertric-Burée Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Concours de Belote Nombreux lots à gagner
Inscription sur place.
Concours de Belote Nombreux lots à gagner
Inscription sur place. .
Bertric-Burée 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 26 11 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Belote
Belote competition Many prizes to be won
Registration on site.
L’événement Concours de Belote Bertric-Burée a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne