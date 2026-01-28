Concours de Belote

Bertric-Burée Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Concours de Belote Nombreux lots à gagner

Inscription sur place.

Bertric-Burée 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 26 11 11

English : Concours de Belote

Belote competition Many prizes to be won

Registration on site.

