Concours de belote Salle des congrès Bessines-sur-Gartempe samedi 31 janvier 2026.
Salle des congrès 1 Rue Pierre Duditlieu Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-31
Venez nombreux vous divertir lors de notre concours de belote ! Des supers lots vous attendent. .
Salle des congrès 1 Rue Pierre Duditlieu Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 11 58 40 maryse87220@gmail.com
