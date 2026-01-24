Concours de belote Salle des congrès Bessines-sur-Gartempe

Concours de belote

Salle des congrès 1 Rue Pierre Duditlieu Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Venez nombreux vous divertir lors de notre concours de belote ! Des supers lots vous attendent. .

Salle des congrès 1 Rue Pierre Duditlieu Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 11 58 40 maryse87220@gmail.com

