Besson

Concours de belote

Centre socio-culturel Besson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Concours de belote du club de l’amitié

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Centre socio-culturel Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 80 67

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English :

Friendship Club belote competition

L’événement Concours de belote Besson a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région