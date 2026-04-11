Concours de belote Besson
Concours de belote Besson samedi 11 avril 2026.
Besson
Concours de belote
Centre socio-culturel Besson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Concours de belote du club de l’amitié
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Centre socio-culturel Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 80 67
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English :
Friendship Club belote competition
L’événement Concours de belote Besson a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région