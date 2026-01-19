Concours de belote Salle de la Tourbière Bois-d’Amont
Concours de belote Salle de la Tourbière Bois-d’Amont mardi 10 mars 2026.
Concours de belote
Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 13:00:00
fin : 2026-03-10 19:00:00
Date(s) :
2026-03-10
le 10 Mars 2026 de 13h à 19 h
inscriptions 13h
début concours 14h .
Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 50 66 17 nbenoitlizon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-01-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses