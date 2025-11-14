Concours de Belote Bonneuil-en-Valois
Concours de Belote Bonneuil-en-Valois vendredi 14 novembre 2025.
Venez nombreux participer à notre traditionnel concours de Belote !
Vendredi 14 novembre 2025
Ouverture des portes 19 h 30 Début du concours 20 h 30
Bonneuil en Valois, Mairie Salle du conseil municipal
Participation 10 €/joueur
ATTENTION concours limité à 20 équipes
Sur réservation
Inscription au 06.10.09.66.02.
Buvette et restauration sur place
5 7 Place de la Mairie Bonneuil-en-Valois 60123 Oise Hauts-de-France +33 6 10 09 66 02
English :
Come and take part in our traditional Belote competition!
? Friday, November 14, 2025
doors open: 7.30pm Competition begins: 8.30pm
bonneuil en Valois, Town Hall Council Chamber
? Entry fee: 10 ?/player
ATTENTION competition limited to 20 teams
On reservation
Registration on 06.10.09.66.02.
Refreshments and catering on site
German :
Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an unserem traditionellen Belote-Wettbewerb teil!
? Freitag, den 14. November 2025
türöffnung: 19:30 Uhr Beginn des Wettbewerbs: 20:30 Uhr
bonneuil en Valois, Rathaus Gemeinderatssaal
? Teilnahme: 10 ?/Spieler
ACHTUNG Wettbewerb auf 20 Teams begrenzt!
Auf Vorbestellung
Anmeldung unter 06.10.09.66.02.
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
Venite a partecipare alla nostra tradizionale gara di Belote!
? Venerdì 14 novembre 2025
apertura porte: 19.30 Inizio gara: 20.30
bonneuil en Valois, Municipio Sala del Consiglio
? Quota di iscrizione: 10 euro a giocatore
ATTENZIONE competizione limitata a 20 squadre
Solo su prenotazione
Per iscriversi, chiamare il numero 06.10.09.66.02.
Ristoro e catering in loco
Espanol :
¡Participe en nuestro tradicional concurso de belote!
? Viernes 14 de noviembre de 2025
apertura de puertas: 19.30 h Comienzo del concurso: 20.30 h
bonneuil en Valois, Ayuntamiento Sala del Consejo
? Derechos de inscripción: 10 euros por jugador
ATENCIÓN competición limitada a 20 equipos
Sólo con reserva
Para inscribirse, llame al 06.10.09.66.02.
Refrescos y catering in situ
