Concours de Belote Bonneuil-en-Valois

Concours de Belote

5 7 Place de la Mairie Bonneuil-en-Valois Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Venez nombreux participer à notre traditionnel concours de Belote !

Vendredi 14 novembre 2025

Ouverture des portes 19 h 30 Début du concours 20 h 30

Bonneuil en Valois, Mairie Salle du conseil municipal

Participation 10 €/joueur

ATTENTION concours limité à 20 équipes

Sur réservation

Inscription au 06.10.09.66.02.

Buvette et restauration sur place

5 7 Place de la Mairie Bonneuil-en-Valois 60123 Oise Hauts-de-France +33 6 10 09 66 02

English :

Come and take part in our traditional Belote competition!

? Friday, November 14, 2025

doors open: 7.30pm Competition begins: 8.30pm

bonneuil en Valois, Town Hall Council Chamber

? Entry fee: 10 ?/player

ATTENTION competition limited to 20 teams

On reservation

Registration on 06.10.09.66.02.

Refreshments and catering on site

German :

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an unserem traditionellen Belote-Wettbewerb teil!

? Freitag, den 14. November 2025

türöffnung: 19:30 Uhr Beginn des Wettbewerbs: 20:30 Uhr

bonneuil en Valois, Rathaus Gemeinderatssaal

? Teilnahme: 10 ?/Spieler

ACHTUNG Wettbewerb auf 20 Teams begrenzt!

Auf Vorbestellung

Anmeldung unter 06.10.09.66.02.

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Venite a partecipare alla nostra tradizionale gara di Belote!

? Venerdì 14 novembre 2025

apertura porte: 19.30 Inizio gara: 20.30

bonneuil en Valois, Municipio Sala del Consiglio

? Quota di iscrizione: 10 euro a giocatore

ATTENZIONE competizione limitata a 20 squadre

Solo su prenotazione

Per iscriversi, chiamare il numero 06.10.09.66.02.

Ristoro e catering in loco

Espanol :

¡Participe en nuestro tradicional concurso de belote!

? Viernes 14 de noviembre de 2025

apertura de puertas: 19.30 h Comienzo del concurso: 20.30 h

bonneuil en Valois, Ayuntamiento Sala del Consejo

? Derechos de inscripción: 10 euros por jugador

ATENCIÓN competición limitada a 20 equipos

Sólo con reserva

Para inscribirse, llame al 06.10.09.66.02.

Refrescos y catering in situ

