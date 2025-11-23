Concours de belote Rue des écoles Bourganeuf
Bourganeuf Concours de belote proposé par l’USC de Bourganeuf
Ouverture des inscriptions à 19h30
Début des parties 20h30
12€ équipe
Des lots pour toutes les équipes, bons d’achats et bouteilles…
4 parties en 10 tours, jeu concours du juste poids.
Sur réservation, limité à 40 équipes.
Buvette et restauration sur place. .
Rue des écoles Maison de la famille Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 64 72 31
