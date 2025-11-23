Concours de belote Rue des écoles Bourganeuf

Concours de belote

Rue des écoles Maison de la famille Bourganeuf Creuse

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Bourganeuf Concours de belote proposé par l’USC de Bourganeuf

Ouverture des inscriptions à 19h30

Début des parties 20h30

12€ équipe

Des lots pour toutes les équipes, bons d’achats et bouteilles…

4 parties en 10 tours, jeu concours du juste poids.

Sur réservation, limité à 40 équipes.

Buvette et restauration sur place. .

23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 64 72 31

