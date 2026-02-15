Concours de belote Bourganeuf

Concours de belote

Salle Maurice Cauvin Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Inscription à partir de 13h 9€

A gagner panier garnis…

Un lot à chaque participant.

Tombola

Buvette et pâtisserie sur place. .

Salle Maurice Cauvin Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 06 67

English : Concours de belote

