Concours de belote Bourganeuf
Concours de belote Bourganeuf dimanche 22 février 2026.
Concours de belote
Tarif : 9€
Inscription à partir de 13h 9€
A gagner panier garnis…
Un lot à chaque participant.
Tombola
Buvette et pâtisserie sur place. .
Salle Maurice Cauvin Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 06 67
