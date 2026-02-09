Concours de belote Salle des Fêtes Brémoncourt

Concours de belote

Tarif : – –

Date : samedi 07 mars

Début : 19:30

fin : 2026-03-08

La MJC de Brémoncourt-Haigneville organise un concours de belote le samedi 07 mars avec une ouverture des portes à 19h30. Tentez de gagner une vitrine d’une valeur de 500€ de lots pour les 10 premières équipes! Buvette et restauration sur place.

Tarif: 10€ par personne.

inscriptions au 06 73 42 83 59 ou par mail à ngegout@hotmail.frTout public

.

English :

The Brémoncourt-Haigneville MJC is organizing a belote competition on Saturday March 07, with doors opening at 7:30pm. Try to win a display case worth 500? in prizes for the first 10 teams! Refreshments and catering on site.

Price: 10? per person.

to register, call 06 73 42 83 59 or e-mail ngegout@hotmail.fr

