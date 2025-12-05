Concours de belote Breteil
Concours de belote Breteil samedi 24 janvier 2026.
Début : 2026-01-24 13:30:00
Le samedi 24 janvier à partir de 13h30, l’association breteillaise de tennis de table organise un concours de belote à la salle polyvalente de Breteil.
Inscription par mail ou par téléphone. 5€ par joueur. .
Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 69 75 35 19
