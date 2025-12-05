Concours de belote

Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 13:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le samedi 24 janvier à partir de 13h30, l’association breteillaise de tennis de table organise un concours de belote à la salle polyvalente de Breteil.

Inscription par mail ou par téléphone. 5€ par joueur. .

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 69 75 35 19

