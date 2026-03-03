Concours de belote Brion-près-Thouet Foyer rural Brion-près-Thouet

Concours de belote Brion-près-Thouet

Foyer rural 4 Pl. de la Mairie Brion-près-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Le club des Anciens jeunes vous invite à venir participer à leur concours de belote sans annonce. De nombreux lots sont à remporter.

Inscriptions à partir de 13 h 30.

Foyer rural 4 Pl. de la Mairie Brion-près-Thouet 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 03 20 14

English : Concours de belote Brion-près-Thouet

The Club des Anciens Jeunes invites you to come and take part in their unannounced belote competition. Lots of prizes to be won.

Registration starts at 1:30 pm.

