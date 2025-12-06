Concours de Belote Salle de l’Asile Bruges-Capbis-Mifaget
Concours de Belote Salle de l’Asile Bruges-Capbis-Mifaget dimanche 14 décembre 2025.
Concours de Belote
Salle de l’Asile Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Concours de Belote organisé par le Comité des Fêtes de Bruges. Boissons froides et boissons chaudes Crêpes et lots gagnants ! .
Salle de l’Asile Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 71 92 maitena.bordenave@gmail.com
English :
L’événement Concours de Belote Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay