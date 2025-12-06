Concours de Belote Salle de l’Asile Bruges-Capbis-Mifaget

Concours de Belote

Salle de l’Asile Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Concours de Belote organisé par le Comité des Fêtes de Bruges. Boissons froides et boissons chaudes Crêpes et lots gagnants ! .

Salle de l’Asile Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 71 92 maitena.bordenave@gmail.com

English :

L’événement Concours de Belote Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay