Informations pratiques

Buanes

Concours de belote

Salle des Fêtes Buanes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

VENDREDI 2 OCTOBRE – CONCOURS DE BELOTE

20H : INSCRIPTIONS / 20H30 : DÉBUT DU CONCOURS

20€ PAR ÉQUIPE 4 PARTIES DE 12 DONNES -AUX POINTS LOTS AUX PARTICIPANTS

SALLE DES FÊTES .

Salle des Fêtes Buanes 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 20 23

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Buanes a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie