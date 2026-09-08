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AGENDA · Buanes

Concours de belote Buanes

vendredi 2 octobre 2026 · Buanes

Concours de belote Buanes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
40320 Buanes
Département
Landes
Tarif

Buanes

Concours de belote

Salle des Fêtes Buanes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

VENDREDI 2 OCTOBRE – CONCOURS DE BELOTE
20H : INSCRIPTIONS / 20H30 : DÉBUT DU CONCOURS
20€ PAR ÉQUIPE 4 PARTIES DE 12 DONNES -AUX POINTS LOTS AUX PARTICIPANTS
SALLE DES FÊTES   .

Salle des Fêtes Buanes 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 20 23 

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Buanes a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie