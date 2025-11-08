Concours de belote Budelière
Concours de belote Budelière samedi 8 novembre 2025.
Concours de belote
Salle Polyvalente Budelière Creuse
Tarif : – – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
L’âge d’or organise un concours de belote. A gagner des paniers garnis.
1 lot a chaque participant. .
Salle Polyvalente Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 44 00
L’événement Concours de belote Budelière a été mis à jour le 2025-10-03 par Creuse Confluence Tourisme