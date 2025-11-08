Concours de belote Budelière

Concours de belote

Salle Polyvalente Budelière Creuse

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

L’âge d’or organise un concours de belote. A gagner des paniers garnis.

1 lot a chaque participant. .

Salle Polyvalente Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 44 00

