Concours de belote Budelière
Concours de belote Budelière dimanche 26 avril 2026.
Concours de belote
Salle Polyvalente Budelière Creuse
Tarif : – – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’âge d’or organise un concours de belote.
1er prix 1 lot de 50€, 2e prix 1 lot de 40€, 3e prix 1 lot de 30€
1 lot a chaque participant. .
Salle Polyvalente Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 44 00
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Budelière a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme