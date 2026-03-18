Concours de belote

Salle Polyvalente Budelière Creuse

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’âge d’or organise un concours de belote.

1er prix 1 lot de 50€, 2e prix 1 lot de 40€, 3e prix 1 lot de 30€

1 lot a chaque participant. .

Salle Polyvalente Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 44 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Budelière a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme