Informations pratiques

Budelière

Concours de belote

Salle Polyvalente Budelière Creuse

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-26

L’âge d’or de Budelière organise un concours de belote. Ouvert à tous Débutants et Confirmés !

Nombreux lots à gagner !

16€ par équipe

Inscription sur place à partir de 19h

Ambiance conviviale et buvette sur place ! .

Salle Polyvalente Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 44 00

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Budelière a été mis à jour le 2026-08-31 par Creuse Confluence Tourisme