Concours de belote Budelière
samedi 26 septembre 2026 · Budelière
Informations pratiques
Budelière
Concours de belote
Salle Polyvalente Budelière Creuse
Tarif : – – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-26
L’âge d’or de Budelière organise un concours de belote. Ouvert à tous Débutants et Confirmés !
Nombreux lots à gagner !
16€ par équipe
Inscription sur place à partir de 19h
Ambiance conviviale et buvette sur place ! .
Salle Polyvalente Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 44 00
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Budelière a été mis à jour le 2026-08-31 par Creuse Confluence Tourisme
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