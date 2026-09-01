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AGENDA · Budelière

Concours de belote Budelière

samedi 26 septembre 2026 · Budelière

Concours de belote Budelière

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle Polyvalente
Ville
23170 Budelière
Département
Creuse
Tarif
16 Tarif de base plein tarif

Budelière

Concours de belote

Salle Polyvalente Budelière Creuse

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-26

L’âge d’or de Budelière organise un concours de belote. Ouvert à tous Débutants et Confirmés !
Nombreux lots à gagner !
16€ par équipe
Inscription sur place à partir de 19h
Ambiance conviviale et buvette sur place !   .

Salle Polyvalente Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 44 00 

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Budelière a été mis à jour le 2026-08-31 par Creuse Confluence Tourisme

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