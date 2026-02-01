Concours de belote Salle des fêtes de la Séoube Campan

Concours de belote

Salle des fêtes de la Séoube SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Vendredi 13 février à La Séoube concours de belote. Inscriptions dès 20h30, début à 21h15. Nouvelle formule en 4 parties. 20 € par équipe. Lots gourmands porc, poulets, fromages, charcuterie, vins.

English :

Friday February 13 at La Séoube: belote competition. Registration from 8.30pm, start at 9.15pm. New 4-part format. 20? per team. Gourmet prizes: pork, chicken, cheese, charcuterie, wine.

