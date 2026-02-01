Concours de belote Salle des fêtes de la Séoube Campan
Concours de belote Salle des fêtes de la Séoube Campan vendredi 13 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes de la Séoube SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Vendredi 13 février à La Séoube concours de belote. Inscriptions dès 20h30, début à 21h15. Nouvelle formule en 4 parties. 20 € par équipe. Lots gourmands porc, poulets, fromages, charcuterie, vins.
Salle des fêtes de la Séoube SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie comitedelaseoube@gmail.com
English :
Friday February 13 at La Séoube: belote competition. Registration from 8.30pm, start at 9.15pm. New 4-part format. 20? per team. Gourmet prizes: pork, chicken, cheese, charcuterie, wine.
L’événement Concours de belote Campan a été mis à jour le 2026-02-04 par Pôle du Tourmalet |CDT65