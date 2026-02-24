Concours de belote

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Comité de Molés vous propose un concours de Belote à la salle des fêtes de Cazères sur l’Adour. Concours en 4 parties. 19h inscriptions sur place ou réservation. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 94 92 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Grenade