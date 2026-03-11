Concours de belote

Salle des fêtes Chameyrat Corrèze

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Amateurs de belote, venez passer un moment convivial et tenter votre chance ! Inscription 8 € Un lot pour chaque participant Buvette et pâtisseries sur placepour se régaler entre deux parties. Ambiance chaleureuse garantie que vous soyez joueur confirmé ou simple passionné ! On vous attend nombreux ! .

Salle des fêtes Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 80 54 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Chameyrat a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze