Concours de belote Chameyrat
Salle des fêtes Chameyrat Corrèze
8 EUR
Début : 2026-03-28
Amateurs de belote, venez passer un moment convivial et tenter votre chance ! Inscription 8 € Un lot pour chaque participant Buvette et pâtisseries sur placepour se régaler entre deux parties. Ambiance chaleureuse garantie que vous soyez joueur confirmé ou simple passionné ! On vous attend nombreux ! .
Salle des fêtes Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 80 54 89
