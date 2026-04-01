Concours de belote Champagnac-la-Prune
Concours de belote Champagnac-la-Prune vendredi 17 avril 2026.
Champagnac-la-Prune
Concours de belote
Champagnac-la-Prune Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Concours de belote
Par équipe de 2
8€/pers
A la salle des fêtes de Champagnac-la-Prune
Plus d’infos sur l’affiche
Nombre de places limité .
Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 54 18 54
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Champagnac-la-Prune a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze