CONCOURS DE BELOTE Rue du Séminaire Chanac

CONCOURS DE BELOTE

Rue du Séminaire Ecole Marie Rivier Chanac Lozère

Tarif : 16 – 16 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Concours de Belote de l’APEL de l’école Marie Rivier !

Rendez-vous à 20h à l’école Marie Rivier, rue du Séminaire, pour tenter de gagner pleins de lots !

Toutes les équipes sont primées !

Tarif 16€/équipe

Buvette sur place.

Concours de Belote de l’APEL de l’école Marie Rivier !

Rendez-vous à 20h à l’école Marie Rivier, rue du Séminaire, pour tenter de gagner pleins de lots !

Toutes les équipes sont primées !

Tarif 16€/équipe

Buvette sur place. .

Rue du Séminaire Ecole Marie Rivier Chanac 48230 Lozère Occitanie marierivierapel48@gmail.com

English :

Marie Rivier school APEL Belote competition!

Join us at 8pm at the Marie Rivier school, rue du Séminaire, for a chance to win lots of prizes!

All teams win prizes!

Price: 16?/team

Refreshments on site.

German :

Belote-Wettbewerb der APEL der Marie Rivier Schule!

Wir treffen uns um 20 Uhr in der Schule Marie Rivier, rue du Séminaire, und versuchen, viele Preise zu gewinnen!

Alle Teams werden prämiert!

Preis: 16?/Team

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Concorso di belote organizzato dall’APEL presso la scuola Marie Rivier!

Appuntamento alle 20.00 presso la scuola Marie Rivier, rue du Séminaire, per avere la possibilità di vincere tanti premi!

Tutte le squadre vincono dei premi!

Prezzo: 16€/squadra

Rinfresco in loco.

Espanol :

Concurso de belote organizado por la APEL de la escuela Marie Rivier

Nos vemos a las 20.00 h en la escuela Marie Rivier, rue du Séminaire, para ganar un montón de premios

¡Todos los equipos ganan premios!

Precio: 16€/equipo

Refrescos in situ.

L’événement CONCOURS DE BELOTE Chanac a été mis à jour le 2025-11-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn