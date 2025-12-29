Concours de Belote Chanteix
Concours de Belote Chanteix vendredi 9 janvier 2026.
Concours de Belote
Le Bourg Chanteix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
L’association Tuberculture de Chanteix organise le vendredi 9 JANVIER 2026 à 20 h 30 à la boite en zinc de Chanteix un CONCOURS DE BELOTE par équipe
inscription 8 € joueur
un lot pour chaque participants .
Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81
English : Concours de Belote
