AGENDA · Chanteix
Concours de belote Chanteix
vendredi 9 octobre 2026 · Chanteix
Informations pratiques
Chanteix
Concours de belote
Boite en zinc Chanteix Corrèze
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Concours de belote Par équipe De nombreux lots à gagner – .
Boite en zinc Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 30 24
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Chanteix a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme des Contrées Vertes