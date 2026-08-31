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AGENDA · Chanteix

Concours de belote Chanteix

vendredi 9 octobre 2026 · Chanteix

Concours de belote Chanteix

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Boite en zinc
Ville
19330 Chanteix
Département
Corrèze
Tarif
8 Tarif de base plein tarif

Chanteix

Concours de belote

Boite en zinc Chanteix Corrèze

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Concours de belote Par équipe De nombreux lots à gagner –   .

Boite en zinc Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 30 24 

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Chanteix a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme des Contrées Vertes