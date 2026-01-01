Concours de belote Chantelle

Concours de belote

Salle R. Chardonnet Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 13:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Participez à un concours de belote convivial organisé au profit de l’association des parents d’élèves des écoles de Chantelle. Buvette et restauration sur place. Inscriptions conseillées !

Salle R. Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 45 65 31

English :

Take part in a friendly belote competition organized in aid of the Chantelle school parents’ association. Refreshments and snacks on site. Registration recommended!

