Concours de belote Chantelle
Concours de belote Chantelle samedi 31 janvier 2026.
Concours de belote
Salle R. Chardonnet Chantelle Allier
Début : 2026-01-31 13:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Participez à un concours de belote convivial organisé au profit de l’association des parents d’élèves des écoles de Chantelle. Buvette et restauration sur place. Inscriptions conseillées !
Salle R. Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 45 65 31
English :
Take part in a friendly belote competition organized in aid of the Chantelle school parents’ association. Refreshments and snacks on site. Registration recommended!
