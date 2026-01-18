Concours de Belote

Salle Chardonnet Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Participez au concours de belote organisé par l’association des parents d’élèves ! Beaux lots à gagner caisse de viande, pastis et rosette. Buvette et restauration sur place pour passer un moment convivial. Réservation recommandée !

Salle Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 45 65 31

English :

Take part in the belote competition organized by the parents’ association! Great prizes to be won: a case of meat, pastis and a rosette. Refreshments and snacks on site for a convivial evening. Reservations recommended!

L’événement Concours de Belote Chantelle a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Val de Sioule