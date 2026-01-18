Concours de Belote Chantelle
Concours de Belote Chantelle samedi 31 janvier 2026.
Concours de Belote
Salle Chardonnet Chantelle Allier
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Participez au concours de belote organisé par l’association des parents d’élèves ! Beaux lots à gagner caisse de viande, pastis et rosette. Buvette et restauration sur place pour passer un moment convivial. Réservation recommandée !
Salle Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 45 65 31
English :
Take part in the belote competition organized by the parents’ association! Great prizes to be won: a case of meat, pastis and a rosette. Refreshments and snacks on site for a convivial evening. Reservations recommended!
