Concours de belote Chantillac

Concours de belote Chantillac samedi 9 août 2025.

Concours de belote

Chantillac Charente

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Concours de belote du comité des fêtes.

Lots habituels.

1 Lot pour la première équipe féminine.

Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74

English : Concours de belote

Belote competition organised by the comité des fêtes.

Usual prizes.

Prize for the first women’s team.

German : Concours de belote

Belote-Wettbewerb des Festkomitees.

Die üblichen Lose.

1 Lot für die erste Frauenmannschaft.

Italiano : Concours de belote

Concorso di belote organizzato dal comitato delle feste.

Premi abituali.

1 premio per la prima squadra femminile.

Espanol : Concours de belote

Concurso de belote organizado por el comité de fiestas.

Premios habituales.

1 premio para el primer equipo femenino.

