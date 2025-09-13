Concours de belote Chantillac
Concours de belote Chantillac samedi 13 septembre 2025.
Concours de belote
Chantillac Charente
Début : 2025-09-13 14:30:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
Concours de belote du comité des fêtes.
Lots habituels.
1 Lot pour la première équipe féminine.
Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74
English : Concours de belote
Belote competition organised by the comité des fêtes.
Usual prizes.
Prize for the first women’s team.
German : Concours de belote
Belote-Wettbewerb des Festkomitees.
Die üblichen Lose.
1 Lot für die erste Frauenmannschaft.
Italiano : Concours de belote
Concorso di belote organizzato dal comitato delle feste.
Premi abituali.
1 premio per la prima squadra femminile.
Espanol : Concours de belote
Concurso de belote organizado por el comité de fiestas.
Premios habituales.
1 premio para el primer equipo femenino.
