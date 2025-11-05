Concours de Belote Salle choiseau Château-Gontier-sur-Mayenne

Concours de Belote

Salle choiseau Azé Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 14:00:00

fin : 2026-01-18 19:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Club de l’amitié d’Azé

Lots alimentaires.

7€ .

Salle choiseau Azé Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 20 30 87

English :

Azé Friendship Club

German :

Club de l’amitié d’Azé

Italiano :

Club dell’Amicizia di Azé

Espanol :

Club de la Amistad Azé

L’événement Concours de Belote Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-11-05 par SUD MAYENNE