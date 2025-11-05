Concours de Belote Salle choiseau Château-Gontier-sur-Mayenne
Concours de Belote Salle choiseau Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi 16 janvier 2026.
Concours de Belote
Salle choiseau Azé Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 14:00:00
fin : 2026-01-18 19:00:00
Date(s) :
2026-01-16
Club de l’amitié d’Azé
Lots alimentaires.
7€ .
Salle choiseau Azé Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 20 30 87
English :
Azé Friendship Club
German :
Club de l’amitié d’Azé
Italiano :
Club dell’Amicizia di Azé
Espanol :
Club de la Amistad Azé
L’événement Concours de Belote Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-11-05 par SUD MAYENNE