Concours de belote Salle des fêtes Châteauponsac

Concours de belote

Salle des fêtes 88 Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Concours de belote organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Châteauponsac, en collaboration avec le comité d’animations, soirée dans la bonne humeur, au profit du Téléthon ! .

Salle des fêtes 88 Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 04 42 86 amicalepompiers.chateauponsac@gmail.com

