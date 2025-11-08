Concours de belote Mairie Châtelperron
Concours de belote Mairie Châtelperron samedi 8 novembre 2025.
Concours de belote
Mairie Association Fée’Tons Châté Châtelperron Allier
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
La doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Concours de belote sur réservation organisé par l’association les Fée’Tons Châté.
Buvette.
Mairie Association Fée’Tons Châté Châtelperron 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 88 80 80 m.de.combarieu@gmail.com
English :
Belote competition organized by the Fée?Tons Châté association.
Refreshment bar.
German :
Belote-Wettbewerb mit Reservierung, organisiert von der Vereinigung Les Fée?Tons Châté.
Getränk.
Italiano :
Concorso di belote organizzato dall’associazione Fée?Tons Châté.
Bar di ristoro.
Espanol :
Concurso de belote organizado por la asociación Fée?Tons Châté.
Bar de refrescos.
