Concours de belote Mairie Châtelperron

Concours de belote

Châtelperron Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

La doublette

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Concours de belote sur réservation organisé par l’association les Fée’Tons Châté.

Buvette.

+33 6 30 88 80 80 m.de.combarieu@gmail.com

English :

Belote competition organized by the Fée?Tons Châté association.

Refreshment bar.

German :

Belote-Wettbewerb mit Reservierung, organisiert von der Vereinigung Les Fée?Tons Châté.

Getränk.

Italiano :

Concorso di belote organizzato dall’associazione Fée?Tons Châté.

Bar di ristoro.

Espanol :

Concurso de belote organizado por la asociación Fée?Tons Châté.

Bar de refrescos.

