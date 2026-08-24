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AGENDA · Châtelperron

Concours de belote Châtelperron

samedi 3 octobre 2026 · Châtelperron

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle communale
Ville
03220 Châtelperron
Département
Allier
Tarif

Châtelperron

Concours de belote

Salle communale Châtelperron Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Concours de belote organisé par l’association Fée’Tons Châté
  .

Salle communale Châtelperron 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 51 55 30  feetonschate.asso@gmail.com

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English :

Belote tournament organized by the Fée’Tons Chét association

L’événement Concours de belote Châtelperron a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire