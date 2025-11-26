Concours de belote Chavroches
Concours de belote Chavroches mercredi 26 novembre 2025.
Concours de belote
Salle de la Chavrochoise Chavroches Allier
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-11-26 13:30:00
2025-11-26
2ème concours de belote organisé par le club des Ainés
Salle de la Chavrochoise Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 86 virot.marcel@orange.fr
English :
2nd belote competition organized by the Club des Ainés
German :
2. Belote-Wettbewerb, der vom Club des Ainés organisiert wird
Italiano :
2° concorso di belote organizzato dal club degli anziani
Espanol :
2º concurso de belote organizado por el club de la tercera edad
