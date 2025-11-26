Concours de belote Chavroches

Concours de belote Chavroches mercredi 26 novembre 2025.

Concours de belote

Salle de la Chavrochoise Chavroches Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-26 13:30:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

2ème concours de belote organisé par le club des Ainés

Salle de la Chavrochoise Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 86 virot.marcel@orange.fr

English :

2nd belote competition organized by the Club des Ainés

German :

2. Belote-Wettbewerb, der vom Club des Ainés organisiert wird

Italiano :

2° concorso di belote organizzato dal club degli anziani

Espanol :

2º concurso de belote organizado por el club de la tercera edad

L’événement Concours de belote Chavroches a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire