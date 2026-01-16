Concours de Belote Cheix-en-Retz
Concours de Belote Cheix-en-Retz vendredi 13 février 2026.
Concours de Belote
Salle Yvon Barbot Cheix-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 20:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Vous aimez jouer aux cartes ? Connaissez-vous la belote ? Ce concours est fait pour vous ! Rendez-vous à Cheix-en-Retz
Pratique
rendez-vous à la salle Yvon Barbot dès 19h
paiement sur place
pré-inscription auprès de Monsieur BAUVINEAU par mail ou par téléphone
restauration et bar sur place
1 lot prévu pour chaque participant
limité à 40 équipes
début du concours à 20h
concours organisé par la Cheixoise Foot Loisirs
Salle Yvon Barbot Cheix-en-Retz 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 43 92 71 mbauvineau@orange.fr
English :
Do you like playing cards? Do you know belote? This competition is for you! See you in Cheix-en-Retz
