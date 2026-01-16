Concours de Belote Cheix-en-Retz

Concours de Belote

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

2026-02-13

Vous aimez jouer aux cartes ? Connaissez-vous la belote ? Ce concours est fait pour vous ! Rendez-vous à Cheix-en-Retz

Pratique

rendez-vous à la salle Yvon Barbot dès 19h

paiement sur place

pré-inscription auprès de Monsieur BAUVINEAU par mail ou par téléphone

restauration et bar sur place

1 lot prévu pour chaque participant

limité à 40 équipes

début du concours à 20h

concours organisé par la Cheixoise Foot Loisirs

Salle Yvon Barbot Cheix-en-Retz 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 43 92 71 mbauvineau@orange.fr

English :

Do you like playing cards? Do you know belote? This competition is for you! See you in Cheix-en-Retz

