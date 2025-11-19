Concours de belote Salle polyvalente Chemilly

Concours de belote

Salle polyvalente Place Saint Denis Chemilly Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Par équipe

Début : 2025-11-19 13:30:00

fin : 2025-11-19 18:00:00

2025-11-19

Concours de belote du club Bel automne.

Salle polyvalente Place Saint Denis Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 82 15

English :

Bel automne club belote competition.

German :

Belote-Wettbewerb des Clubs Bel automne.

Italiano :

Concorso Bel Automne Club Belote.

Espanol :

Concurso Bel automne club belote.

L’événement Concours de belote Chemilly a été mis à jour le 2025-11-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région