Concours de belote Salle polyvalente Chemilly mercredi 19 novembre 2025.

Salle polyvalente Place Saint Denis Chemilly Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Par équipe

Début : 2025-11-19 13:30:00
fin : 2025-11-19 18:00:00

2025-11-19

Concours de belote du club Bel automne.
Salle polyvalente Place Saint Denis Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 82 15 

English :

Bel automne club belote competition.

German :

Belote-Wettbewerb des Clubs Bel automne.

Italiano :

Concorso Bel Automne Club Belote.

Espanol :

Concurso Bel automne club belote.

