Concours de belote Salle polyvalente Chemilly
Concours de belote Salle polyvalente Chemilly mercredi 19 novembre 2025.
Concours de belote
Salle polyvalente Place Saint Denis Chemilly Allier
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 13:30:00
fin : 2025-11-19 18:00:00
Date(s) :
2025-11-19
Concours de belote du club Bel automne.
.
Salle polyvalente Place Saint Denis Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 82 15
English :
Bel automne club belote competition.
German :
Belote-Wettbewerb des Clubs Bel automne.
Italiano :
Concorso Bel Automne Club Belote.
Espanol :
Concurso Bel automne club belote.
L’événement Concours de belote Chemilly a été mis à jour le 2025-11-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région