Concours de Belote Salle polyvalente Chevagnes
Concours de Belote Salle polyvalente Chevagnes samedi 31 janvier 2026.
Concours de Belote
Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 13:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
. Le Club chevagnois de l’amitié organise son concours de belote.
.
Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 51 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
. The Club chevagnois de l?amitié is organizing its belote competition.
L’événement Concours de Belote Chevagnes a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région