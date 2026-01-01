Concours de Belote Salle polyvalente Chevagnes

Concours de Belote

Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes Allier

Début : 2026-01-31 13:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

. Le Club chevagnois de l’amitié organise son concours de belote.

Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 51 40

. The Club chevagnois de l?amitié is organizing its belote competition.

L’événement Concours de Belote Chevagnes a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région