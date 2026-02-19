Concours de belote Chezal-Benoît
Concours de belote Chezal-Benoît samedi 14 mars 2026.
Concours de belote
Grande Rue Chezal-Benoît Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Tentez de remporter le concours de belote des sapeurs-pompiers de Chezal-Benoit ! Inscriptions sur place.
Rendez-vous à la salle des fêtes pour une après-midi belote organisée par les sapeurs pompiers de Chezal-Benoît. .
Grande Rue Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire amicalespchezal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Try to win the Chezal-Benoit firefighters’ belote competition!
L’événement Concours de belote Chezal-Benoît a été mis à jour le 2026-02-19 par OT LIGNIERES