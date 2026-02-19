Concours de belote

Grande Rue Chezal-Benoît Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Tentez de remporter le concours de belote des sapeurs-pompiers de Chezal-Benoit ! Inscriptions sur place.

Rendez-vous à la salle des fêtes pour une après-midi belote organisée par les sapeurs pompiers de Chezal-Benoît. .

Grande Rue Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire amicalespchezal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Try to win the Chezal-Benoit firefighters’ belote competition!

L’événement Concours de belote Chezal-Benoît a été mis à jour le 2026-02-19 par OT LIGNIERES