Concours de belote

Cléry-le-Grand Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Amateurs de belote, réservez votre soirée ! Que vous ayez 7 ou 77 ans, le 8 de cœur (ou de carreau) n’attend que vous. L’ambiance sera garantie, les cartes seront battues et les prix… généreux !

Des cartes cadeaux et des lots divers seront à remporter !

Ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h.

Inscription obligatoire par téléphone.Tout public

10 .

Cléry-le-Grand 55110 Meuse Grand Est +33 6 85 69 54 94

Belote fans, reserve your evening! Whether you’re 7 or 77, the 8 de c?ur (or 8 de carreau) is waiting for you. The atmosphere will be guaranteed, the cards will be shuffled and the prizes… generous!

Gift cards and various prizes are up for grabs!

Doors open at 7pm and games start at 8pm.

Registration required by phone.

