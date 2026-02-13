Concours de belote, Club de L’Âge d’Or, Alès

Concours de belote 4 – 25 mars, les mercredis Club de L’Âge d’Or Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T13:30:00+01:00 – 2026-03-04T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T13:30:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00

Organisés par le club de L’Âge d’Or.

Club de L’Âge d’Or Place du Mas Bringer, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Que vous soyez là pour gagner ou pour le plaisir, venez partager un bon moment autour d’un jeu de tradition et de passion. Jeu Cartes