Concours de belote Clugnat

Concours de belote

salle du 1000 Club Clugnat Creuse

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Concours de belote du comité des fêtes, nombreux lots un lot à chaque participant ainsi qu’à la première équipe féminine.

Buvette et petite restauration seront proposées. .

salle du 1000 Club Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 64 34 62

2026-01-16