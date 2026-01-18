Concours de belote Clugnat

Concours de belote

Concours de belote Clugnat samedi 14 février 2026.

salle du 1000 Club Clugnat Creuse

Concours de belote du comité des fêtes, nombreux lots un lot à chaque participant ainsi qu’à la première équipe féminine.
Buvette et petite restauration seront proposées.   .

salle du 1000 Club Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 64 34 62 

