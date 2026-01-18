Concours de belote Clugnat
Concours de belote Clugnat samedi 14 février 2026.
Concours de belote du comité des fêtes, nombreux lots un lot à chaque participant ainsi qu’à la première équipe féminine.
Buvette et petite restauration seront proposées. .
salle du 1000 Club Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 64 34 62
