Concours de belote Place de la mairie Cœur de Causse

Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-06 20:00:00
2026-03-06
L'association sportive de Karting de Labastide-Murat organise sa traditionnelle animation belote !
Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 85 02 57 29
English :
L’association sportive de Karting de Labastide-Murat is organizing its traditional belote event!
