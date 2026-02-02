Concours de belote Place de la mairie Cœur de Causse

Concours de belote

Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L'association sportive de Karting de Labastide-Murat organise sa traditionnelle animation belote !

L'association sportive de Karting de Labastide-Murat organise sa traditionnelle animation belote !

.

Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 85 02 57 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’association sportive de Karting de Labastide-Murat is organizing its traditional belote event!

L’événement Concours de belote Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Labastide-Murat