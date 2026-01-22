Concours de belote Colondannes
Concours de belote Colondannes samedi 21 mars 2026.
Concours de belote
SALLE DES FETES Colondannes Creuse
Concours de belote à la salle des fêtes, inscription à partir de 19h30. Tarif 16€/équipe. Buffet, buvette, nombreux lots à gagner. Organisé par le comité des fêtes. .
SALLE DES FETES Colondannes 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 77 69 58
