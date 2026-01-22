Concours de belote Colondannes

Concours de belote

SALLE DES FETES Colondannes Creuse

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Concours de belote à la salle des fêtes, inscription à partir de 19h30. Tarif 16€/équipe. Buffet, buvette, nombreux lots à gagner. Organisé par le comité des fêtes. .

SALLE DES FETES Colondannes 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 77 69 58

